Arme Eintracht

Der Abstieg der Eintracht – er hat sie alle mitgenommen: Fans, Spieler, Verantwortliche. Das alles ist nur schwer zu verdauen. Ihren Ärger allerdings scheinen einige sogenannte Fans auch an den Familien der Spieler ausgelassen zu haben – so ist aus sicherer Quelle zu erfahren. Was das mit dem Landkreis Peine zu tun hat? Zwei Profis der Eintracht – mindestens zwei – wohnen im Kreisgebiet: Manuel Schwenk und Benjamin Kessel. Dabei ist Fußball doch nur eine Nebensache – die „schönste“ der Welt. Von „Schönheit“ kann angesichts solcher Fan-Attacken aber keine Rede sein. Übrigens soll auch der Ex-Braunschweiger Mirko Boland ein Wohnhaus im Landkreis haben: Er ist mit dem VfB Lübeck ebenfalls abgestiegen.

