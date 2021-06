An welchem Standort gedeihen Stauden am besten? Welche Pflege brauchen Hortensie & Co? Fragen, die endlich an Ort und Stelle beantwortet werden dürfen, in den Gärten der „Offenen Pforte“. Als erster Garten ist der Öko-Garten geöffnet. An Gesprächsstoff dürfte es nicht fehlen, denn während „Corona“ sind die Gärten zu unseren liebsten Rückzugsräumen geworden: Gärten mit Gingko, Rosen, Stauden, Wildkräutern und Blühwundern. Die Offene Pforte – eine Einladung zum Fachsimpeln und sich-Ideen-holen!

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?Cfuujob/TufogufobhfmAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?