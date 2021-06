Bester Ort für den Bummel

Ach, ja! Der Wochenmarkt… Die Idealvorstellung von der entspannenden Mischung aus Bummeln und gesundem Essen. „Morgens über den Markt gehen – der erste Kaffee am Stand -- der Trubel dort – Leute treffen und schwatzen – frisches Obst und Gemüse – am Ende einen Eintopf oder eine Bratwurst – zuhause in Ruhe, mit einem Glas Wein, Kochen und Genießen“. Na, klar! Das verbinden doch viele mit dem Wochenmarkt, und das ist gut so! Auch der kleine Markt an den Donnerstagen in Lengede ist deswegen beliebt und bei vielen Bürgerinnen und Bürger im Kalender fest eingetaktet. Aber weiterhin sind sich die Lengeder und Lengederinnen nicht einig, welcher der beste Standort für ihren Wochenmarkt ist (siehe dritte Lokalseite). Eher der alte im alten Dorf? Oder der neue am praktischeren Standort? Oder gar der ganz neue im noch zu errichtenden neuen Ortskern? Wie wäre es, als Kompromiss, mit einem Umzug ins Nachbardorf? Ein schönes Thema für den nächsten Marktbummel...!

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?Bsof/HspinbooAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?