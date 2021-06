Harter Aufprall als Weckdienst

Der Schwimmkurs am frühen Morgen an der Uni war einfach nicht mein Ding.

Nicht die Bohne kann ich verstehen, wie man früh am Morgen Schwimmbedarf hat. Mich macht das gar nicht „wach“, und ich fühle mich danach auch nicht „frisch“. Während meines Sportstudiums soll ich sogar im Wasser geschlafen haben, berichteten mir Kommilitonen, die in diesem Kurs um diese Uhrzeit nicht wie ich nur körperlich anwesend waren. Am Ende sprang übrigens dennoch eine einigermaßen ordentliche Note raus. Sie wäre noch besser ausgefallen – hätte ich nicht übersehen, dass für die Prüfung auch Sprünge vom Federbrett Pflicht waren. Die musste ich dann spontan einstreuen. So ein Aufprall als Nichtskönner machte dann wach!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?