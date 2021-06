Endlich frei, dennoch unten

Im Alter von vier Jahren musste ich den echten „Freischwimmer“ machen (nicht nur das heutige „Seepferdchen“), weil ich bei den Eltern in den Pool fiel und die weder Zeit noch Bedarf hatten, die Dauerschwimmaufsicht zu geben. Also zum Schwimmunterricht, mit 15-Minuten-Durchschwimmen in der Abschlussprüfung. Danach prangte das Abzeichen auf meiner Badehose – und ich dachte, von nun an kann mir nichts mehr passieren. Aber einige Wochen später, beim mutigen Sprung ins öffentliche Hallenbad, zuvor Ort des Schwimmunterrichts, merkte ich schnell, dass das Abzeichen keine Schwimmbewegungen macht. Relativ unten im Wasser kam mit diese atemraubende Erkenntnis. Es war mir so peinlich, mich danach als geprüfter „Freischwimmer“ wie früher am Beckenrand festhalten zu müssen. Ich kann es nicht empfehlen, aber es war prägend.

