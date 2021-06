Regeln haben einen Sinn

Wo viele sind, sind viele Doofe! Das sagt man angeblich in der Toskana. Wenn es heiß ist, wollen viele ins Freibad. Manchmal zu viele! Wegen der noch geltenden Corona-Regeln und der damit verbundenen Besucher-Obergrenzen mussten neulich einige draußen warten, bis sie rein und ins kühle Nass durften. Die meisten hielten sich an die Regel und warteten brav. Doch einige kletterten über die Zäune. Die Folge: In Peine musste die Polizei kommen und das Freibad P3 wurde geräumt. Alle mussten raus. Dank an die Doofen, die dafür gesorgt haben! Was unsere Freibäder im Kreis Peine bieten, finden Sie auf der zweiten Lokalseite.

