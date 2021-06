Eingelocht beim Nachbarn

Da dürfte selbst der legendäre Golfspieler Tiger Woods den Hut ziehen, denn der hat das in seiner ganzen Karriere gerade 20 Mal geschafft: ein Hole-in-One, also das Einlochen des Balls auf einer Bahn mit nur einem Schlag. Im vorliegenden Fall erstreckt sich die Bahn über mehrere Gärten im Quartier. Und der Ball musste ohne Sicht, aber mit Wucht durch Hecken und Sträucher gedroschen werden, bevor er bei unsereins im Loch verschwand, nämlich in der Bodenhülse für die Wäschespinne. Und es kommt noch besser: Der Spieler, so ein Ausnahmetalent, ist noch keine 4 Jahre alt. Laut Statistik landet im Durchschnitt nur jeder 12.750. Abschlag direkt im Loch. Wir werden den Nachbarn also wärmstens empfehlen, ihren Wunderknaben bei den US Open anzumelden. Aber wir werden die Statistik auch befragen, wie oft denn wohl ein verirrter Golfball ein Fenster trifft. Denn inzwischen hat sich bei unsereins im Garten schon ein gutes Dutzend Bälle angefunden – der nächste „Treffer“ müsste also bald einschlagen.

