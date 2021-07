So still inder Stadt

Am Hagenmarkt eine Baustelle anstatt der sonst üblichen Festzelte, auf dem Schützenplatz parkende Autos anstatt der Buden und Fahrgeschäfte. Nirgendwo Schützen, Spielmannszüge, feiernde Menschen. Nur vereinzelte Fahnen erinnern in der Stadt an das, was am ersten Juli-Wochenende sonst immer stattfindet: das Peiner Freischießen mit seien vielen Ständchen, Auf- und Ausmärschen der Korporationen, der großen Eröffnung am Sonntag, der Proklamation des Bürgerkönigs am Montag und den bunten Umzügen am Dienstag. Ausnahmezustand von Freitag bis Dienstag! Nun pausiert die Traditionsveranstaltung Corona-bedingt schon zum zweiten Mal in Folge – wie sie so viele weitere Veranstaltungen im Landkreis Peine. Und hier wie da gilt: Wir freuen uns auf die Fortsetzung 2022.

