Warum nach Lengede kommen?

Der berühmte „Herbstmarkt“ in Lengede fällt aus. Er lockte stets Menschen aus der Region an. Warum sollten sie noch nach Lengede kommen...?

Der Herbst ist da, aber der „Herbstmarkt“ in Lengede fällt aus (siehe dritte Lokalseite). Alle zwei Jahre findet er eigentlich statt, in diesem Jahr wäre er wieder dran. Aber die Coronalage macht das schwer bis unmöglich. Der HGV Lengede als Veranstalter hat entschieden: Wir sagen für dieses Jahr ab. Was für ein Verlust! Die Traditionsveranstaltung lockte stets viele Menschen aus der Region nach Lengede. Warum sollten sie sonst dorthin kommen? Vorschläge erwünscht...!

