Kreationen mit Kastanien

Haben wir uns nicht gerade noch auf den Sommer gefreut? Und ruckzuck ist er weg, obwohl er ja gar nicht richtig da war – und es ist Herbst geworden und die Kastanien kullern uns vor die Füße. Zeit fürs Kastanienfiguren-Basteln! Geht ganz einfach: Mit einem kleinen Bohrer oder Schraubenzieher Löcher in die Kastanie bohren, Streichhölzer, Zahnstocher oder Schaschlikspieße eignen sich als Beine, auch der Kopf (kleine Kastanien) kann so befestigt. Eine Kastanienhülle als Hut? Augen aufkleben oder aufmalen? Da ist Kreativität gefragt. Tipp: in Peine am Hagenmarkt liegen schon jede Menge Kastanien. Und wem das mit dem Basteln zu viel „Gedöns“ ist, kann ja versuchen, aus einer Kastanie einen Baum zu ziehen. Ob es einen Pflanzversuch wert ist? Wenn Sie Geduld haben...

