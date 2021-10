Bewegendes Schicksal

Was bewegt die Menschen, was bewegt sie wirklich? Ist es die Bundespolitik und die Frage, wer uns künftig regiert? Ist es der neue James-Bond-Streifen? Sind es die Elektro-Roller, die jetzt auch in Peine Besitz ergreifen? Nein, oder zumindest nicht nur: Denn erstaunlich viele Menschen bewegt das Schicksal des weißen BMW mit „OH“-Kennzeichen, der – angeblich – schon seit Monaten an der Straße „Am Silberkamp“ in Peine in Höhe der KFZ-Werkstatt abgestellt ist. Um den armen Wagen kümmert sich angeblich niemand, um ihn herum sprießt bereits das Unkraut. In der Tat ein Schicksal, das uns Menschen hoffentlich erspart bleibt.

