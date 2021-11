„Next Keks“ schmeckt

Na, schon irgendwo „Last Christmas“ gehört? Oder darauf gehofft, dass es schon im Radio gespielt wird? Der kitschige Schmachtfetzen gehört doch dazu wie Lametta (früher war mehr...) oder der Duft des noch frischen Weihnachtsbaums in der Stube. Erstaunlich, wie wir gerade zur Weihnachtszeit mit gewissen Ritualen leben können, wie groß unsere Toleranz ist, wie einfach wir gewisse Dinge, die eben immer so waren, hinnehmen, mitmachen und in unserem Innern doch irgendwie auch haben wollen. Erstaunlich auch, dass das bei anderen Abläufen nicht funktioniert. Die sehr frühe Lebkuchenschlacht weit vor Weihnachten in den Supermärkten regt mich zwar nicht wirklich auf, sorgt aber immer noch für Kopfschütteln. Und dann erwische ich mich und stelle fest, wie gut der erste Glühwein und ein Spekulatius-Keks jedes Jahr schmecken...

