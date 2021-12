Ist Corona die Pest?

Alle Jahre wieder ist es einigen zur Advents- und Weihnachtszeit „zu viel Trubel“. Und dann vermissen sie den Trubel, wenn zum Beispiel aktuell der historische Markt in Peine einen so fast gar nicht weihnachtlichen und traurigen Eindruck macht. Man ist geneigt zu sagen: Corona ist die Pest! So schlimm ist es nun wirklich nicht. Aber wir müssen etwas dafür tun, dass es nicht noch schlimmer wird. Nun gelten mal wieder neue Regeln. Das nervt und strengt an! Ich finde, die, die immer gilt, ist doch einfach: Maske auf und Abstand halten!

