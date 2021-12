Kekswirkung in Zeitlupe

Die Videoanalyse zeigt deutlich die nachweihnachtliche Kekswirkung bei mir… Ein Geschenk, ein Sportgerät, musste getestet, das lobende Beweisvideo an die Schenkenden versendet werden. Auch noch in Zeitlupe. Nicht sehr vorteilhaft! Aber dafür sind Sportgeräte ja angeblich auch da, diese Luxussorgen wieder in den Griff zu bekommen. Weihnachten ist allerdings auch (!) dazu da, das keksproduzierende Gewerbe und Heimbackstuben zu unterstützen. Wie hier bereits erwähnt, mache ich das jedes Jahr selbstlos und gerne. Mit dem entsprechenden, kalkulierten Bauchkollateralschaden. In der nächsten Zeit wieder nur Sport – ohne Keks.

