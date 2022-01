Hunde – wo seid ihr? Mein Kollege Harald Meyer hat gestern an dieser Stelle diese Frage gestellt. Das rief nun Hündin Sarah auf den Plan. Sie ist aktuell, wenn auch im Zuhause-Büro, quasi eine Kollegin des Kollegen und an der Entstehung der Seiten aus dem Peiner Land beteiligt. Zeitweilig zumindest. Zum Beispiel dann, wenn sie immer mehr Spielzeug an den Schreibtisch schleppt. Oder als Fitness-Partnerin in der Mittagspause an der frischen Luft. Oft auch mit leisen Schlafgeräuschen. Es gibt so viel zu tun. Lieber Harald Meyer: Grüße von Sarah!

