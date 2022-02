Endlich ein gutes Gewissen

Heute ist Dienstag, und dienstags hole ich mir mein Mittagessen in Form von belegten Brötchen beim Bäcker in meinem Heimatort. Und doch wird ab heute einiges anders: Denn neuerdings gibt der Bäcker seine Ware – also auch mein Mittagessen – in den von Kunden mitgebrachten Tupperdosen heraus. Wir sparen also Verpackungsmaterial – Papier –, schonen die Umwelt und haben ab sofort ein gutes/besseres Gewissen. Frage ich mich bloß, warum das andere Bäcker nicht auch so machen? Oder das Restaurant, bei dem ich mir regelmäßig mein „Essen to go“ abhole? Die Welt könnte doch so schön sein, wenn wir nicht immer dieses schlechte Gewissen haben müssten.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de