Gemütlich in Bus und Netz

An gewisse Dinge muss ich mich seit meinem Umzug aufs Land noch gewöhnen. Ok, Internet und Telefon und Dorf – das geht in Deutschland meistens noch nicht zusammen. Das war klar! Aber das Fahren mit dem Bus, zum Beispiel um den Wagen wieder aus der Werkstatt zu holen (die ist noch in der Stadt), ist schon deutlich komplizierter geworden. Zwei Umstiege und eine lange Fahrtzeit müssen einkalkuliert werden. Mal eben schnell vor der Arbeit oder in der Mittagspause hin, das geht nicht mehr. Wie es mir sonst so auf dem Dorf bisher ergeht, lesen Sie auf der zweiten Lokalseite. Es ist der Auftakt unserer neuen Serie „Wohnen im Kreis Peine“.

