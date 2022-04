Tolle Ideen zu Härke in Peine

Unser gutes altes Härke in Peine: Na ja, das Bier soll noch gebraut werden in der Fuhsestadt – noch. Aber für die Härke-Burg, diese Härke-Festung – also das Brauereigebäude mitten in Peine – gibt es bereits wundersame Pläne, die der Rat der Stadt nun schon mal grundsätzlich abgesegnet hat: Von Wohnungen, Hotel, Bar und vielem mehr ist die Rede. Die Rede ist aber auch von einem dritten Kreishaus, weil sich die Landkreismitarbeiter so wundersam vermehren und zwei Kreishäuser schon zu klein geworden sind. Die Härke-Festung als drittes Kreishaus – das hätte was. Zumal es in einer Kommunalverwaltung Leute geben soll, die es als ganz angenehm empfinden, wenn sie für die Bevölkerung „uneinnehmbar“ wären. Doch Vorsicht, schon ist eine Konkurrenz-Idee im Anmarsch: die Härke-Burg als Gefängnis, oder – ein wenig verschleiernd ausgedrückt – als Justizvollzugsanstalt. Das wäre ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal für unsere so geschundene Innenstadt. Nebenbei: In beiden Fällen könnten die denkmalgeschützten Außenmauern der Brauerei erhalten bleiben. Und in beiden Fällen wäre Härke als Wohlfühlfaktor doch sicherlich willkommen.

