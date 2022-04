Das neu Bonus-Programm der Bahn ist eine Qual

Wer die Schiene hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen… Die Bahn kann ein quietschendes Lied davon singen und ist – oft zurecht, teilweise zu unrecht – Ziel von Spott und Häme wegen ihrer Organisation. Ich sage nur: „Senk ju vor träwelling!“ Da ist jemand seinen verbalen Ohrfeigen wirklich gerne hinterhergerannt. Ich finde Mails der Bahn auch lustig! Gerade kam eine zum neuen Bonus-System. Als treuer Bahnfahrer wird man belohnt. Mit jeder Fahrt kann man Punkte sammeln, die können zum Beispiel für weitere, dann günstigere Fahrkarten eingelöst werden. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, zumindest nicht bei der Bahn. Man muss sich in einem Programm anmelden und registrieren, vor dem Kauf einer Karte aus dem Punkteprogramm eine Prämie aussuchen, die dann irgendwie digital über den nächsten Kauf stülpen. Bisher gab es „Bonus“ und „Comfort“ als zentrale Begriffe, jetzt kommen die „Level“, erfahre ich in einer langen Mail mit diversen Links zu noch mehr Informationen. Ich muss nun noch mehr laden und machen, um für meine Schienentreue belohnt zu werden. So ganz verstanden habe ich es nicht. Deswegen habe ich der Bahn einen Vorschlag gemacht und an meine Kindheit erinnert. Damals war ich viel mit meiner Mutter in Lebensmittelläden. Dort zeigte sie am Ende des Einkaufs ihr Rabattmarkenheft und sagte, „ziehen sie das, bitte, von der Summe ab!“, und zahlte weniger. Bei der Bahn ist so ein einfacher Kauf weder am Schalter im Bahnhof noch online möglich. „Senk ju!“

