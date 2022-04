Plastikeier mal kreativ?!

Etwas Abwechslung beim Schmuck am Brunnen auf Peines historischem Markt wäre nach all den Jahren mal angesagt.

Ach, ja...! Der Osterschmuck am Brunnen auf dem historischen Marktplatz von Peine. Nett gedacht, auch nicht so schlecht gemacht. Aber, liebe Stadt Peine, da geht doch bestimmt mehr oder wenigstens mal was anderes. So handwerklich gut und praktisch die grünrunde Gerüstkonstruktion ist, irgendwie sind Plastikeier und Quasikunstrasen in Wickelform doch durch. Klar, es wird randaliert und geklaut. Echtes Blumengesteck braucht Bergaufwasser. Aber wie wäre es mit der Ausschreibung eines Kreativwettbewerbs, damit der Brunnen (jedes Jahr) mal anders aussieht? Kunst und Künstler gibt es doch so einige im Landkreis Peine.

