Klirrende Erweckung

An der Erdbeere kann man sich die Zähne ausbeißen… Zumindest wenn man so ich wie ich auf „Himbeereis zum Frühstück“, also in diesem Fall auf Vanilleeis mit Erdbeeren steht. Bevor der Biomüll die zunächst stark gewünschten und dann doch ignorierten Erdbeeren bekommt, schnippelte ich sie mir in das restliche Eis. Der dort vorhandene Bestand liegt meistens nur noch ganz knapp vor der Ich-muss-die-Packung-wegschmeißen-Grenze. Ausnahmsweise war es diesmal etwas mehr, so dass ich die Frühstückportion nicht schaffte und Eis und Erdbeeren wieder ins Eisfach stellte. Das sollte man bedenken, wenn man am nächsten Morgen, wie immer nur bedingt geistig anwesend, die nächste Portion angehen will, und der Biss aufs knackharte Obst unerwartet mit einem erweckenden Klirren endet.

