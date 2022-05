Schön viele Besucher

Sage und schreibe 25.000 nationale und internationale Besucher sollen dabei gewesen sein am Wochenende beim schottischen Kulturfest in Peine.

Neulich an dieser Stelle sprach ich davon: Peine – die Schottenhochburg. Und, liebe Leute, sie haben mich nicht enttäuscht: die Schotten, die Schotten-Fans und wer sonst noch alles dazu gehört. Sage und schreibe 25.000 nationale und internationale Besucher sollen dabei gewesen sein am Wochenende beim schottische Kulturfest in Peine, beim Highland Gathering – das jedenfalls sagt die PeineMarketing. Ob die Zahl stimmt oder ob sie mit einigen (schottischen) Getränken nach oben gerechnet worden ist (wer doppelt sieht, zählt vielleicht auch doppelt) – ich weiß es nicht. Und ich konnte es auch nicht nachzählen, es waren einfach zu viele. Ist im Prinzip auch egal, denn eines ist in jedem Fall klar: Schön war’s.

