Erdbeeren und Knochenarbeit

Mmh, lecker: Erdbeeren. Ich liebe sie, esse sie aber, ohne dass ich annehme, sie seien ein wichtiger Bestandteil des Zaubertranks. Asterix und sein Kumpel – der Druide Miraculix – mögen uns vielleicht weismachen wollen, diese roten Früchte gehörten in jene Getränke, denen magische Kräfte innewohnten. Nein, das gehört in die Welt der Comics. Fast schon über „magische Kräfte“ müssen aber wohl diejenigen verfügen, die für uns Erdbeeren pflücken: Denn dieser Job – noch dazu bei sommerlichen Temperaturen – soll ganz schön in die Knochen gehen. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert – aber Hut ab allen Erdbeerpflückern. Und Hut ab allen, die sich ihre Erdbeeren selbst pflücken: in Adenstedt, Bettmar, Dungelbeck, Essinghausen und zwischen Oelerse/Röhrse. Ohne Fleiß eben kein Preis! Ein leckerer Preis.

