Peine und seine Musikanten

Was viele aber vielleicht gar nicht wissen: Auch Peine hat seine Stadtmusikanten gehabt.

Musik hier, Musik dort – Musik ohne Ende: Das Peiner Freischießen ist (auch) das Fest der Spielmannszüge. Wobei die berühmtesten Musikanten die Bremer Stadtmusikanten sein dürften, die es dort am Marktplatz in (mindestens) zweifacher Anfertigung als Statue zu bewundern gibt. Was viele aber vielleicht gar nicht wissen: Auch Peine hat seine Stadtmusikanten gehabt.

Erster namentlich bekannter Amtsinhaber war der 1707 gestorbene Johann Jürgen Adenstedt, weiß Stadtarchivar Dr. Andreas Kulhawy. Anders als im Märchen der Gebrüder Grimm handele es sich bei den Peiner Stadtmusikanten um Musikunternehmer mit besonderen, von Bürgermeister und Rat verbrieften Vorrechten. „Für den Erhalt einer Art Monopolstellung in der musikalischen Grundversorgung der Peiner Bevölkerung mussten sie einen vor Amtsantritt vertraglich festgesetzten Geldbetrag in die Stadtkasse zahlen.“ Im Gegenzug hatten sie unter anderem das alleinige Recht, bei Hochzeiten, Festlichkeiten aller Art sowie in Gaststätten für Musik zu sorgen.

