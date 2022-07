Wedtlenstedter Radweg – Kampf um Lorbeeren

Manch einer mag gar nicht mehr daran geglaubt haben, aber es ist Wirklichkeit geworden: Der Radweg zwischen Wedtlenstedt und Braunschweig-Lamme ist eröffnet, und somit nun auch offiziell befahrbar (und begehbar, denn es ist streng genommen ein Geh- und Radweg). Damit sollten alle glücklich und zufrieden sein – sollte man meinen.

Weit gefehlt, denn Grüne und SPD liegen im Clinch: Die Wedtlenstedter Sozialdemokraten haben einen Flyer verteilt, aus dem hervorgeht, welch (großen) Anteil sie am Radweg hätten. Die Grünen im Ort verweisen im Gegenzug gegenüber unserer Zeitung unter anderem darauf, sie hätten den Radweg bereits 2001 gefordert. Nun denn: Anstatt sich gemeinsam über das Erreichte zu freuen – ganz egal, wer welchen Anteil daran haben mag –, geht es in der Politik offenbar immer auch darum, für sich im Kampf um die Wählergunst die Lorbeeren einzustreichen. Na, ja: Die SPD kündigt an, sich bei den Grünen zu entschuldigen – also Schwamm drüber.

Interessant ist aber die Frage, wie wichtig dieser Radweg ist: Für die Vechelder Verwaltung ist er so wichtig, dass sie uns dazu – nach der Zeitungsberichterstattung – am Freitag eine Pressemitteilung mit Foto geliefert hat. Dagegen hat sich eine Leserin aus Vechelde darüber beklagt, wir hätten den Radweg „groß gefeiert“, während wir über den Besuch des Peiner SPD-Bundestagsabgeordneten und Bundesministers Hubertus Heil im Vechelder Unternehmen Galvanotechnik Kessel nicht berichtet haben. Ist das ein Fehler gewesen? Jedenfalls berichten wir gerne über Unternehmen, wenn es Informatives zu berichten gibt – Hubertus Heil muss da für uns nicht zwingend mit dabei sein.

