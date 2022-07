Was bringt der Winter? Angesichts dessen, wie sich ein gewisser Wladimir Putin gerade einen Spaß daraus zu machen scheint, am Gashahn zu spielen und damit den Angstschweiß in unser Gesicht treibt, kann uns bange werden vor der kalten Jahreszeit.

Bange werden muss uns aber jetzt schon – im Sommer: „Es kann sein, dass dies der kälteste Sommer ist für den Rest unseres Lebens“ – mit den Worten hat „heute-journal“-Moderator Christian Sievers jüngst eine einer Sendungen anmoderiert.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da kann einem wirklich angst und bange werden, denn ein Vogel- und Naturschützer stellt schon jetzt fest: „Ich mache mir große Sorgen um unsere Teichbewohner in der Gemeinde Vechelde.“ Der Wasserstand gehe rapide zurück, der Algenbewuchs nehme zu – „schlimm für Schwäne, Gänse, Enten, Blesshühner und Haubentaucher: Sie finden kaum noch Futter“. Der Algenwuchs in den Teichen nehme zu, da Schilfgürtel rigoros abgemäht würden: „Kein Schilf bedeutet kein Sauerstoff – also Fischsterben und Algenbewuchs.“ Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie an harald.meyer@funkemedien.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de