Lieber in die Discos

Die Zeiten ändern sich, aber wem sage ich das? In meiner „Sturm- und Drangzeit“ waren Disco schwer angesagt, und es hat sie gegeben – nicht nur in der Stadt Peine, sondern auch in der Umgebung. Eine Erinnerungstour (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): die „Liane“ in Oberg, das „Old Fashioned“ in Groß Ilsede, das „La Salle“ in Edemissen, die Markthalle mit all ihren Nachfolge-Diskos in Peine, die Riesen-Discos Eastside/Crazy-Daisy sowie das „A2“ -- ebenfalls in Peine. All das ist Geschichte, Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die nie mehr Gegenwart wird, geschweige denn eine Zukunft hat. Warum das ist ist, mag viele Gründe haben – einer sicherlich: das Internet. Seinerzeit in den 1980er- oder auch in den 1990er-Jahren ist der Computer (weitgehend) noch ein Exot gewesen – zumindest nichts, was den (jungen) Leuten stundenlang als Wochenendbeschäftigung gedient hätte. In meinen Kreisen hieß es statt dessen: raus auf die Piste. Heute hingegen ist es für viele spannender, am Computer zu „zocken“ – das ist die Gegenwart.

