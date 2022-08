Wasser und Autoverkehr

Autoverkehr ist wie Wasser. Wasser, das wissen wir aus Flutkatastrophen, sucht sich seinen eigenen Weg – wenn wir Menschen es irgendwo hinleiten oder von irgendwo wegleiten wollen, dann klappt das nicht (immer). Wasser hat eben seinen eigenen „Kopf“.

Seinen eigenen „Kopf“ hat aber auch der Straßenverkehr – oder besser: Die Autofahrer haben ihn, so scheint es. Denn die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 444) in Groß Ilsede hat eigentlich zur Folge, dass der Verkehr diesen Bereich weiträumig umfahren sollte – entsprechende Hinweisschilder gibt es beispielsweise bereits in der Stadt Peine. Doch (ortskundige) Autofahrer suchen und finden ihre eigenen Wege (Schleichwege), um an der Vollsperrung vorbeizukommen. Welche, das verrate ich aber lieber nicht, denn die Anlieger dieser Schleichwege finden den vermehrten Verkehr vor ihrer Haustür keineswegs lustig.

