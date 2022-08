Leer am falschen Platz

Liebe „Designer“ von Supermärkten! Der Begriff Leergut hat damit zu tun, dass das Gut, in diesem Fall Pfandflaschen, leer ist – wenn ich mich damit auf den Weg zurück zum Supermarkt mache. Ich schätze mal immer noch in mehr als

70 Prozent der Fälle, ist der Leergutautomat für die Rückgabe irgendwo in der hintersten Ecke des Marktes, kurz vor den Kassen. Also fahre ich mein Leergut im Einkaufswagen durch fast den ganzen Markt, stopfe links und rechts neben die Kisten mit dem Pfand meine neuen Lebensmittel, rupfe die Kisten raus, kämpfe mit dem Automaten („voll, bitte beim Personal melden“, „gehört nicht zum Sortiment“, usw.) und versuche dann krampfhaft, die neuen vollen Getränkekisten zwischen mein Obst, Gemüse und die sonstigen Einkäufe im Wagen zu setzen. Beim neuen Markt in Vechelde, also eher daneben, kann man sein Leergut gleich los werden und Platz schaffen im Einkaufswagen – aber nur wenn man nicht direkt zum Haupteingang reingeht und das dicke Schild im Gebäude neben an übersieht...

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie an arne.grohmann@funkemedien.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de