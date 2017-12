Zerstörungswut besiegt Lengeder Fußballturniere

Was für eine (schlimme) Bescherung: Eigentlich sollten am Samstag vor Weihnachten Jugendfußballturniere in der Kreissporthalle Lengede stattfinden. Doch als die Organisatoren des Sportvereins (SV) Lengede zur Vorbereitung am Samstagmittag dort eintrafen, fanden sie eine völlig verwüstete...