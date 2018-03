Keine Post im Schmiedewinkel

Wieder Ärger mit der Post in der Gemeinde Lengede. Dieses Mal beschwert sich Guido Wagner aus dem Schmiedewinkel in Woltwiesche. Seit einer Woche hat er nach eigenen Angaben keine Post erhalten. „Immer wieder kommt es zu Unregelmäßigkeiten bei der Postzustellung. Unser Straßenzug liegt am Ende des...