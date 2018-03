Polizei fasst europaweit gesuchten Straftäter in Lengede

Zwei Flaschen Billig-Wodka sind einem Polen zum Verhängnis geworden: Am Samstag um 7.50 Uhr hat der Rewe-Supermarkt in Lengede der Polizei Peine einen Ladendieb gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten den 34-jährigen Beschuldigten noch an – das Diebesgut in Form von zwei Flaschen Wodka hatte einen Gesamtwert von genau 7,96 Euro.

Gegen den Ladendieb hat die Polizei ein Strafverfahren wegen geringwertigen Diebstahls eingeleitet. Bei der Identitätsfeststellung stellte sie allerdings fest, dass gegen den Beschuldigten mit polnischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland ein Europäischer Haftbefehl aus seinem Heimatland vorliegt (Straftat mit einem Jahr Freiheitsstrafe).

Die Polizei nahm den Ladendieb fest und brachte ihn ins Polizeikommissariat Peine: Am frühen Nachmittag führte sie den Mann der Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Peine vor – mit Hilfe eines Dolmetschers verkündete sie ihm den Haftbefehl. Im Anschluss brachte die Polizei den Festgenommenen zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde verbracht: Dort bleibt der Dieb bis zu seiner Auslieferung an die zuständigen Behörden in Polen.