Barbecke wird zum Trödelparadies

Barbecke Der Garagenflohmarkt geht in die fünfte Runde: Am Sonntag, 6. Mai, findet der Garagenflohmarkt in Barbecke von 10 bis 16 Uhr statt. Dann verwandelt sich der ganze Ort wieder in ein Trödelparadies für Schnäppchenjäger. Alle Trödelstände sollen auf einem Ortsplan...