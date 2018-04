Krippe in Broistedt wird erweitert

Die vorhandene Kinderkrippe auf dem Grundstück Wolfenbütteler Straße 15 in Broistedt wird um zwei Gruppen erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Baukörper der Krippe werde nun so vervollständigt, wie es zu den Anfängen der Bauphase im Januar 2017 bereits geplant war. Fertiggestellt und feierlich eröffnet wurde der erste Bauabschnitt mit zwei Gruppenräumen, Schlafräumen, WC, Küche,...