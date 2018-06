Gummi-Wände, Akku-Sägen und Livemusik

Mal fiel ihr Blick auf den Wetterbericht in ihrem Handy, mal blickte sie Richtung Himmel. Henrike Scholz atmete tief durch. „Es lief besser als erwartet“, sagte die Geschäftsführerin des Eisenhandels „w.r.scholz“ in Broistedt. Zeitweise war Regen angekündigt, doch am Ende blieb es bei der 18. Auflage des Sommerfests im Unternehmerpark in Broistedt trocken. Und das an beiden Tagen, sowohl am Samstag als auch am verkaufsoffenen Sonntag. ...