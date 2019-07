Nach Aus bei „The Voice“ ging es für Emily aus Lengede los

Sie ist nicht mehr traurig ob des Ausscheidens bei der SAT1-Produktion von „The Voice Kids“ im vergangenen Jahr (wir berichteten). Für Emily Krüger aus Lengede war es eine „Mega-Erfahrung“, an der Show teilgenommen zu haben. Wir fragten nach, was ihre Karriere macht. Das Aus bei „The Voice“ kam damals in der zweiten Runde. „Die Konkurrentinnen waren wohl besser“, erzählt sie. Nach eigenen Angaben hat sie nicht viel falsch gemacht und...