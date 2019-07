HGV-Markt Lengede – Probefahrt der Seifenkisten

Noch sind die Ampeln auf Rot, aber es dauert nicht mehr lange, dann springen sie auf Grün und geben den Start frei – für die Seifenkisten, die beim HGV-Herbstmarkt am 31. August und 1. September ins Rennen gehen. Mit dem Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Lengede, Bernd Löper, sprachen wir über den Stand der Vorbereitungen. Die „überregionale Wirtschaftsschau“ findet alle zwei Jahre in Lengede statt, in den vergangenen...