Wetter blieb im Juli in Lengede ohne absolute Höchstwerte

Die Diskussion um den absoluten Temperaturrekord in Deutschland, der in Niedersachsen an der Wetterstation Lingen mit 42,6 Grad am 25. Juli erreicht wurde, hat den Gesamtcharakter des diesjährigen Juliwetters in den Hintergrund gerückt. Zweieinhalb Wochen lang war Hitze in Norddeutschland gar kein Thema! Die Ursache lag in einem Tiefdruckgebiet über Südskandinavien, welches gleich zum Monatsanfang kühle und wolkenreiche Meeresluft zu...