Lengede ist Bergbau – Bergbau ist Lengede

Dem Bergbau auf der Spur waren am Sonntagnachmittag rund zwei Dutzend interessierte Bürger in Lengede. Christina Gertler und Lutz Güntzel von der Lengeder Ortsheimatpflege führten bei strahlendem Sonnenschein über bewegte Erde – und das war oft wörtlich zu nehmen. Bevor die ersten Bergleute in die Ortschaft kamen, war Lengede ein eher verschlafenes Dorf mit 95 Häusern und rund 665 Einwohnern. 1872 öffnete der erste Tagebau – auf...