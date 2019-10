Bürger in Woltwiesche bleiben auf Laub der Gemeinde sitzen

Anwohner Georg Oelkers steht an der Wertstoffinsel im Köppkenweg, der von der Großen Straße in Woltwiesche abgeht. An den Straßen stehen Bäume der Gemeinde, die zu dieser Jahreszeit viel fallendes Laub auf Straßen und Gehwegen hinterlassen. Viele Jahre hätten die Bürger, die laut Satzung für Gossen und Gehwege zuständig sind, das Laub der gemeindeeigenen Bäume an der Wertstoffinsel auf einen Haufen gelegt. Mitarbeiter der Gemeinde hätten es dort regelmäßig abgeholt. Das passiere aber seit Monaten nicht mehr, so die Anwohner. Daher werde immer wieder das gesammelte Laub vom Wind neu verteilt.