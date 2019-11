Vier Einbrüche in Stadt und Kreis Peine – Polizei sucht Zeugen

Peine. Zwei Einbrüche ereigneten sich in Peiner Schulen, in Lengede waren jeweils Einfamilienhäuser die Ziele der Täter.

Einbrüche in Stadt und Kreis Peine beschäftigen die Polizei. Nach ihren Angaben verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 7.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Schule an der Straße Am Silberkamp. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro ist entstanden.

Des Weiteren drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, gewaltsam in eine Schule an der Burgstraße ein. Sie flüchteten unerkannt und offensichtlich ohne Diebesgut. Ein Schaden von etwa 500 Euro ist entstanden. Zeugenhinweise in beiden Fällen an die Polizei Peine, (05171) 9990.

In der Gemeinde Lengede versuchten Unbekannte am Montag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Vallstedter Weg einzudringen, so die Polizei weiter. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Am Montag zwischen 8.30 und 18 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Wacholderweg in Lengede ein. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertsachen und flüchteten anschließend mit der Beute. Sie entwendeten Schmuck, Elektrogeräte, Koffer, Telefone und Kosmetikartikel. Ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist laut Polizei entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, (05344) 7177 zu melden.