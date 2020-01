Möhren für die Region aus Barbecke

Viele Supermärkte bieten inzwischen Gemüse und Obst „aus der Region“ an. Oft ist der Begriff Region aber weit gefasst. Ausschließlich für ein Gebiet etwa 50 Kilometer im Umkreis produziert Landwirt Olaf Markwort (55) auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Barbecke seit diesem Jahr Speisemöhren. Verkauft werden sie hauptsächlich in Edeka-Märkten. Seit 1850 Hof in Barbecke In achter Generation sind die Markworts Landwirte....