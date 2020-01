Böller zerstören Briefkästen in Peine und Lengede

Zwischen dem Silvestertag, 13 Uhr, und Neujahr, 12 Uhr, ist ein Briefkasten in der Gunzelinstraße in Peine zerstört worden. Durch die Explosion eines Feuerwehrkörpers im Kasten entstand ein Schaden von 150 Euro. Zeugen rufen die Polizei Peine, (05171) 9990, an. Ein weiterer Briefkasten wurde in der Gemeinde Lengede im Rapsweg mit einem Böller gesprengt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Lengede, (05344) 915670.

