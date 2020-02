Kita-Bau im Erzring in Lengede – Einweihung am 4. September

Es werden weitere Betreuungsplätze für Krippen- und Kindergartenkinder benötigt. Das sieht der Kindertagesstättenbedarfsplan der Gemeinde Lengede vor. Deshalb entstehen im Gebäude Erzring 2-6 in Lengede zwei Krippengruppen für maximal 30 Kinder und drei Kindergartengruppen für maximal 75 Kinder, wie die Gemeinde Lengede mitteilt.

Insgesamt besteht dann die Möglichkeit, in diesem Jahr 105 weitere Betreuungsplätze für die Kleinen in der Gemeinde Lengede bereitstellen zu können. Das Grundstück Erzring 2-6 verfügt über eine Gesamtfläche von 5576 Quadratmetern. Das Hauptgebäude ist etwa 67 Meter lang und 14 Meter breit. Einst wurde es als Verwaltungsgebäude auf dem Schachtgelände in der damaligen Bergbauzeit genutzt. Das mittlerweile seit Jahren leerstehende Gebäude wurde 1933 errichtet. Mitte der 1950er-Jahre wurden in dem Gebäude sechs Wohnungen im Erdgeschoss und zwei Wohnungen im Obergeschoss errichtet. Die vorhandenen Wohnungen im Obergeschoss des Mittelteils bleiben erhalten und werden mit einem separaten Eingang versehen.

Die Krippengruppen werden im östlichen Gebäudeteil, die Kindergartengruppen im westlichen Gebäudeteil untergebracht und durch einen gemeinsamen Bewegungsraum miteinander verbunden.

Ursprünglich hatte die Verwaltung der Gemeinde Lengede das Gebäude im Jahr 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen erworben, diese wurden dann jedoch in den einzelnen Ortschaften im Gemeindegebiet untergebracht. Daher wurde im Frühjahr 2017 auf Antrag der SPD-Fraktion eine mögliche Umnutzung des Objektes in eine Kindertagesstätte geprüft.

„Die Bauarbeiten schreiten gut voran, und Veränderungen sind bereits erkennbar“, sagt Bürgermeisterin Maren Wegener. Die Rohbauarbeiten im Krippenteil seien annähernd abgeschlossen. Im Kindergartenbereich hätten diese mittlerweile begonnen. Außerdem seien die Gewerke Heizung, Sanitär und Elektro in der Krippe fertiggestellt. Für den Kindergarten seien diese Gewerke an entsprechende Fachfirmen vergeben worden.

Die Umgestaltung des Außengeländes ist für Mai vorgesehen. Die Kinderkrippe kann von den Kleinsten nach Angaben der Gemeinde Lengede ab Juli bezogen werden. Den Kindergartenkindern stehen die neuen Räume ab Mitte August zur Verfügung. Die offizielle Einweihung soll am 4. September sein. red