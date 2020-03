Corona – Auch die IGS Lengede ist ab Montag geschlossen

Lengede. Ein Gerücht, über einen angeblichen Verdachtsfall an der IGS Lengede, bestätigt das Gesundheitsamt des Landkreises Peine am Freitag nicht.

Nun hat auch das Land Niedersachsen entschieden, dass die Schulen ab Montag geschlossen bleiben. Das betrifft auch die IGS Lengede mit ihren rund 1000 Schülern.

Wie die Schließung abläuft, was alles zu regeln ist, wann der Betrieb in Lengede wie weitergehen kann – das wird zu dieser Stunde auch an der IGS sehr intensiv besprochen. Deswegen konnte Schulleiter Jan-Peter Braun am Freitagmittag noch keine Auskunft geben zu den Details.

Niedersachsen schließt als nächstes Bundesland wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Nach derzeitigem Stand würden nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen.

Unsere Redaktion erreichte ein anonymer Hinweis, dass es am Donnerstag an der IGS Lengede einen Corona-Verdachtsfall gegeben haben soll. Schulleiter Jan-Peter Braun konnte und wollte am Freitag auch dazu aktuell keine Auskunft geben. Er verwies auf das Gesundheitsamt als Ansprechpartner. Das habe keine Kenntnis über einen Verdachtsfall an der IGS Lengede, teilte Landkreis-Sprecher Fabian Laaß am Freitag gegen 12.30 Uhr auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

