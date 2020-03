Wenn beide Eltern arbeiten – Gemeinde bietet Betreuung an

Wegen der Corona-Gefahr sind auch die Schulen und Kitas in der Gemeinde Lengede ab Montag geschlossen. Das stellt einige Eltern vor Probleme.

Notbetreuung nicht für alle

„Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung weiterhin gewährleisten zu können, können alle Kinder und Jugendliche bis zum 8. Schuljahr eine Betreuung in den Einrichtungen in Anspruch nehmen“, teilte die Gemeinde am Freitag mit. Das ist aber nur erlaubt, „wenn beide Erziehungsberechtigte in folgenden Berufsgruppen tätig sind: Polizei, Feuerwehr, Kranken- und Seniorenpflege, ärztliche Einrichtungen und öffentliche Daseinsvorsorge“.

Die Gemeinde Lengede schließe gemäß den Anweisungen des Landes Niedersachsen auch alle Krippen, Kindergärten sowie das Kinder- und Jugendzentrum.

Osterfeuer abgesagt

Die Osterfeuer und Osterfeiern in den fünf Ortschaften fänden ebenfalls nicht statt.

Räume für Vereine

Für die Vereine stünden weiterhin die Räume im Bürgerhaus und im Spritzenhius in Lengede und in der Peiner Straße 19 in Klein Lafferde zur Verfügung.

Veranstaltungen gestrichen

Die Veranstaltungen des Senioren-Servicebüros oder des Generationentreffs seien alle abgesagt. Eine persönliche Beratung finde, nach Terminabsprache, statt.

Ins Rathaus nur per Telefon, bitte!

Das Rathaus sei weiterhin geöffnet. Anfragen sollten aber telefonisch erfolgen.