Bürgermeisterin entscheidet: Gemeinderat Lengede muss tagen

Im kontroversen Austausch – sowohl telefonisch als auch per E-Mail – befanden sich in den vergangenen Tagen fraktionsübergreifend die Mitglieder des Lengeder Gemeinderates. Der Grund: Der Streit, ob die für diesen Dienstag, 18 Uhr, im Bürgerhaus in Lengede angesetzte Sitzung des Ratsgremiums...