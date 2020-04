Die Regenbogen-Malaktion der Gemeinde Lengede startet am Freitag.

Lengede. Die Gemeinde Lengede möchte sich an der weltweiten „Regenbogen-Aktion“ als Zeichen der Solidarität gegen Corona beteiligen.

Regenbogen sollen in Lengede Farbe in Corona-Alltag bringen

Die aktuell andauernde Corona-Krise hat unseren Alltag komplett auf den Kopf gestellt, heißt es in der Mitteilung. Ob Groß oder Klein – wohl fast allen falle es gerade nicht leicht, das Haus möglichst nicht zu verlassen. Gerade für Kinder sei diese Zeit besonders schwer, da sie nicht in die Schule oder Kita gehen oder sich mit ihren Freunden treffen könnten.

Bei der geplanten Aktion malten Kinder Regenbogen. Die Werke sollten ins Fenster gehängt werden, heißt es weiter. Der Regenbogen symbolisiere dabei, dass alles wieder gut werde. „Mit dieser Aktion wollen wir ein sichtbares, buntes Zeichen als Mutmacher in dieser schweren Zeit setzen“, wird Bürgermeisterin Maren Wegener zitiert. Die Aktion soll amheutigen Freitag, 17. April, starten. Ab dann könnten die Kinder ihre Arbeiten in den Briefkasten des Rathauses einwerfen.

Anschließend würden die kreativen Kunstwerke in den Fenstern des Rathauses aufgehängt. Der eigenen Kreativität seien keine Grenzen gesetzt: malen mit Pinsel oder Stiften, auch basteln – alles sei möglich „So bringen wir ein bisschen Farbe in den tristen Alltag zurück“, so die Bürgermeisterin.

Zur Anregung gibt es eine Malvorlage unter https://media.dmhub.de/2020/3/26/7/Ausmalbild_Regenbogen_GGC_A WG.pdf