Die IGS Lengede darf starten – ohne Abstand und Masken

Kann sie endgültig weg, die Maske? Nein, auf keinen Fall, auch nicht an der IGS Lengede! Aber in Klassenräumen muss sie zum Schulbeginn nicht getragen werden. Das Foto zeigt den Popsänger Tim Bendzko während eines Großversuchs zu Konzerten unter Corona-Bedingungen der Universitätsmedizin Halle/Saale in der Arena Leipzig.