Motorradfahrer in Broistedt nach Sturz schwer verletzt

Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Peine ist Dienstag gegen 12.25 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah der Motorradfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Befahren der Wolfenbütteler Straße in Broistedt eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der 50-Jährige schwer. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, es musste abgeschleppt werden.

red